2025 Fındık İhracatında Almanya Liderliği Elde Etti

Karadeniz’de üretilen değerli fındıklar, uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor. Karadeniz Fındık ve Fındık Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin rakamlarına göre, Türkiye 2025 yılında 122 ülke ve serbest bölgeye toplamda 238 bin 704 ton fındık ihraç ederek 2 milyar 255 milyon 360 bin 699 dolarlık gelir elde etti.

ALMANYA, İHRACATTA LİDER

Türkiye, 2025’te en fazla fındık ihraç ettiği ülke olarak Almanya’yı öne çıkardı. Almanya, 63 bin 253 ton fındık karşılığında 614 milyon 552 bin 688 dolarlık satış rakamıyla listesinin zirvesinde yer aldı.

İKİNCİ SIRADA İTALYA

Fındık ihracatında ikinci sırayı 48 bin 87 ton karşılığında 433 milyon 274 bin 442 dolarlık gelirle İtalya aldı. Ayrıca, Fransa ise 14 bin 163 ton fındık ve 126 milyon 750 bin 883 dolarlık gelirle üçüncü sırada bulunuyor.

