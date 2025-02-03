2025 Fitre Miktarı Diyanet Tarafından Açıklandı

FITRE MİKTARI BELİRLENDİ

Ramazan ayının gelmesiyle beraber, bu yılki fitre miktarı da belirlenmiş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından başlayarak 2026 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak fitre miktarını 180 TL olarak açıklıyor. Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı liderliğinde yapılan toplantıda, 2025 yılı Ramazan’ı için fitre miktarının belirlenmesi konusuna odaklanıldı. Diyanet’ten yapılan açıklamada, “Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca, fitre olarak belirlenen miktarın nakit ya da gıda maddesi olarak ayni şekilde verilebileceği vurgulanıyor. Belirlenen miktar, günlük oruç fidyesi bedelini de karşılıyor. Her mükellefin, kendi günlük gıda harcamasına uygun bir meblağı fitre olarak verebileceği belirtiliyor.

FITRE NEDİR?

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, hem manevi hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla fitre vermektedir. Fitre, zekat gibi İslam’ın önemli ibadetlerinden biri olup, Ramazan Bayramı’ndan önce ihtiyaç sahiplerine sunulan mali yardımı ifade ediyor. Bu ibadet, zengin ile fakir arasındaki farkları azaltarak toplumsal adaleti sağlamayı hedefliyor. Fitre vermek, her mükellef Müslüman için farz kılınmıştır ve Ramazan Bayramı’nın birinci günü güneş doğmadan önce verilmesi gerekiyor.

FITRE KİMLERE VERİLİR?

İslam dininde fitre, öncelikle fakir ve muhtaç kişilere yapılması gereken bir yardımdır. Zekat gibi fitre de belirli bir sıralama esasına dayanıyor. Öncelik sırayla fakirlere, muhtaçlara, borçlulara ve yolda kalmış yolculara yöneliyor. Bu dağıtımın amacı, toplumda adalet sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir. Fitre, tek bir kişiye verilebileceği gibi birden fazla ihtiyaç sahibine de dağıtılabilir. Ancak unutulmaması gereken, tek bir kişiye verilen miktarın bir fitreden az olmaması gerektiğidir.

FITRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitrenin verileceği en uygun zaman, Ramazan Bayramı’nın birinci günü, güneş doğmadan öncesidir. Bununla birlikte, fitre bayram gününden önce de verilebilir; bu da daha faziletli bir uygulama olarak kabul edilir. Bayram namazından önce fitre vermek müstehap sayılmakta ve bu durum daha fazla sevap getiriyor. Ancak bayramın ilk günü veya sonrasında da verilmesi mümkün, ancak en yüksek sevap, fitrenin belirtilen zamanda verilmesinden elde edilmektedir.

FITRE KİME VERİLMEZ?

Dini açıdan zengin kabul edilen kişilere fitre verilmemektedir. Ayrıca, anne, baba, çocuk, torun, dede ve nine gibi yakın akrabalara fitre verilmesi uygun görülmemektedir. Eş için de fitre verilmesi caiz değildir. Bu kişilere fitre verilmemesi, ihtiyacı olanlara yapılan desteğin toplumsal sorumluluğu yerine getirme açısından son derece önemli olduğunu göstermektedir.