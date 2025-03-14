2025 Fitre Miktarı ve Detaylar Açıklandı

FİTRE MİKTARI AÇIKLANDI

Ramazan ayında verilmesi gereken fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 2025 yılı için belirlenen fitre miktarı da açıklandı. Müslümanlar, Ramazan ayında fitre vermekle yükümlüdürler. Fitre, her dinen zengin kabul edilen bireyin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için vermesi gereken bir sadaka olarak tanımlanıyor.

FITRENİN KİMLERE VERİLECEĞİ

Fitre, ihtiyaç sahiplerine, fakirlere, borçlulardan ve yolda kalanlara verilmekte. Ancak anne, baba, dede, nine, çocuk ve torunlara fitre verilmesi uygun görülmüyor. Bu nedenle, fitre vermek isteyenlerin öncelikle ihtiyaç sahiplerini dikkate alması gereklidir.

FITRENİN HESAPLANMASI VE VERİM ZAMANI

Fitre miktarı, ilgili yıl için belirlenen oranlara göre hesaplanmaktadır. İlgililer, Ramazan ayı içerisinde bu yardımları zamanında yapabilirler. Fitrenin verilmesi gereken zaman dilimi, Ramazan ayının sonuna yakın bir dönem olarak belirlenmiştir.