2025 FIVB Haftası Heyecanı Başlayacak. Ebrar Karakurt Türk Voleybolcudur. 1.96 Metre Boyundadır. U23 Takımıyla Şampiyonluk Yaşadı. Igor Gorgonzola Novara’da Oynuyor. 2021’de İtalya’ya Transfer Oldu

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta içinde mücadelesine devam edecek. Bu bağlamda Ebrar Karakurt’un kim olduğu, kaç yaşında olduğu, evli olup olmadığı ve hangi takımda oynadığı gibi sorular gündeme geliyor.

EBRAR KARAKURT’UN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde doğmuş bir Türk voleybolcudur. Pasör çaprazı pozisyonunda mücadele eden Karakurt’un boyu 1.96 metredir. Voleybol kariyerine 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü’nde başlamıştır. VakıfBank formasıyla iki yıl üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu kazanmış olan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezondan itibaren A Takım ile birlikte antrenmanlara katıldı ve zaman zaman maça çıkma fırsatı buldu.

ULUSLARARASI BAŞARILARI VE KULÜP KARIYERİ

Ebrar Karakurt, U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olmuştur. U18 Milli Takımı’nda yer aldığı Dünya Şampiyonası’nda ‘En İyi Smaçör’ ödülünü kazanarak önemli bir başarı elde etmiştir. 2018 yılında VakıfBank A Takımı’na yükselmiş, bu süreçte 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. 2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya’nın güçlü kulüplerinden Igor Gorgonzola Novara’nın oyuncusudur. Mayıs 2021’de Igor Gorgonzola Novara’ya transfer olan Ebrar, İtalya liginin önemli takımlarından biriyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.