2025 FIVB Ligi Heyecanı Başlayacak

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ’NDE HEYECAN BAŞLIYOR

2025 yılı FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta maçlarına hazırlıklar sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu ligdeki mücadelelerine devam ediyor. Bu bağlamda, voleybolseverlerin ilgisini çeken isimlerden biri de Aslı Kalaç. Peki, Aslı Kalaç kimdir ve kariyeri nasıl gelişti?

ASLI KALAÇ’IN KARIYERİ VE BAŞARILARI

Aslı Kalaç, 2022/2023 sezonunda önemli başarılar elde etti. Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve AXA Sigorta Kupa Voley ikinciliği gibi madalyalar kazandı. Ayrıca, 2023 yılına damgasını vuran Milli Takımın 2023 Milletler Ligi Şampiyonu ve 2023 Avrupa Şampiyonu unvanlarını alması da Aslı’nın kariyerinde önemli bir yer tutuyor.

Aslı Kalaç’ın voleybol macerası, genç yaşlarda başladı. Altyapı kariyerine 2006-2009 yılları arasında Yeşilyurt’ta başladı, ardından 2009-2011 yıllarında TVF Spor Lisesi’nde voleybol eğitimi aldı. 2011’te Yeşilyurt’a dönerken, 2013-2020 yılları arasında Galatasaray’da, 2020-2022 yılları arasında Türk Hava Yolları takımında oynadı ve son olarak 2022 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyiyor.

ASLI KALAÇ HAKKINDAKİ DİĞER BİLGİLER

Aslı Kalaç’ın yaşı ve evlilik durumu gibi kişisel bilgiler ise merak konusu. Bu bilgiler, voleybolseverler ve hayranları tarafından sürekli olarak araştırılıyor. Aslı Kalaç’ın kariyerindeki başarılar, onu Türk voleybolunun önemli isimlerinden biri haline getirdiği gibi, uluslararası arenada da tanınmasına yardımcı oluyor.