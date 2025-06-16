2025 FIVB Ligi Heyecanı Başlıyor

2025 FIVB MİLLER LİGİ HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta karşılaşmalarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu haftaki maçlarında mücadele etmeye devam ediyor. Bu bağlamda, Aslı Kalaç’ın kim olduğu, yaş durumu, evlilik durumu ve takım bilgileri merak ediliyor.

ASLI KALAÇ’IN KİŞİSEL HAYATI VE KARIYERİ

Aslı Kalaç, 2022/2023 sezonunda Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu, Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve AXA Sigorta Kupa Voley’de ikincilik yaşamış bir voleybolcu. 2023 yılında Milli Takım’ın Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Voeybol kariyerine, Yeşilyurt altyapısında (2006-2009) başladıktan sonra TVF Spor Lisesi altyapısında (2009-2011) devam etti. Ardından Yeşilyurt’ta (2011-2013), Galatasaray’da (2013-2020), Türk Hava Yolları’nda (2020-2022) oynadı ve şu anda Fenerbahçe’de kariyerine devam ediyor.