2025 FIVB Ligi Maçı Bugün İstanbul’da

DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE MAÇININ DETAYLARI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarının heyecanı sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu haftaki mücadelesine devam edecek. Özellikle Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki voleybol karşılaşması büyük bir merakla bekleniyor.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye’nin karşılaşması, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın detayları ise şöyle: TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.

Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, saat 19:30’da başlayacak. Bu önemli karşılaşma İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.