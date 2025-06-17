Haberler

2025 FIVB Ligi Maçı Bugün İstanbul’da

DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE MAÇININ DETAYLARI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarının heyecanı sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu haftaki mücadelesine devam edecek. Özellikle Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki voleybol karşılaşması büyük bir merakla bekleniyor.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye’nin karşılaşması, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın detayları ise şöyle: TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.

Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, saat 19:30’da başlayacak. Bu önemli karşılaşma İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

“Tahta Bavul” Müzikali İzleyiciyle Buluştu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'da sahnelenen 'Tahta Bavul' müzikali, yöresel ezgilerle dikkat çekti. Vali, şehrin ruhsal iyileşme projelerine devam ettiklerini belirtti.
Haberler

Eflani’de Yangın Söndürüldü, Ev Kullanılamaz

Eflani'deki Bostancı köyünde Hüsnü Önder'in evinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sağlık ve jandarma ekipleri de olay yerine ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.