2025 FIVB Ligi Maçı TRT Spor’da

2025 FIVB MİLLİTLER LİGİ HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta maçları büyük bir heyecanla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Peki, bu önemli maç ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek?

DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, 19:30’da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek. İzleyiciler, frekans ve platform bilgileri ile maçı şifresiz olarak takip edebilir.

CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Dileyen izleyiciler, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçını şu kanallardan takip edebilir: TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, ve Vodafone TV 72. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de bu maçı izlemek mümkün.

MAÇ YERİ VE DETAYLAR

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaşacak. Voleybol Severler, bu heyecan dolu maçı kaçırmamak için hazırlıklarını yapmaya başladı.