2025 FIVB Ligi Maçları Başlayacak

2025 FIVB MİLLER LİGİ’NDE HEYECAN SÜRÜYOR

2025 FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta maçları başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu ligdeki mücadelesine devam ediyor. Ancak, Ayçin Akyol’un kadroda yer almadığı dikkat çekiyor. Merak ediliyor, Ayçin Akyol voleybol kadın milli takımına çağrılmadı mı?

KADRO AÇIKLAMASI VE REZERV OYUNCULAR

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan gelen açıklamada, “A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul Etabı Kadrosu açıklandı! Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncularımız olarak kadroda yer alacaktır!” bilgisi verildi.