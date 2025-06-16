2025 FIVB Ligi’nde 2. Hafta Heyecanı

FIVB MİLLİTLER LİGİ’NDE HEYECAN

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmalarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta boyunca mücadelesine devam edecek.

GİZEM ÖRGE KİMDİR?

Gizem Örge, 26 Nisan 1993 tarihinde Ankara’da doğuyor. Voleybola kariyerine Ankara Eczacı Voleybol Kulübü’nde başlıyor ve 2008 yılına kadar burada lisanslı olarak oynuyor. Bu süreçte, kulübün 2. Lig’e yükselmesinde önemli rol oynuyor. 2012-2013 sezonunda ise Nilüfer Belediyespor’a transfer oluyor.

KARİYERİ VE TRANSFERLERİ

2013 yılında Vakıfbank’a transfer olan Gizem Örge, bu kulüpte 2021 yılına kadar tam 8 sezon geçirdi ve birçok başarıya imza attı. Kariyeri boyunca şu takımlarda forma giydi: 2006 – 2009 Ankara Eczacı Voleybol Kulübü, 2009 – 2013 Nilüfer Belediyespor, 2013 – 2021 VakıfBank SK ve 2021 yılından itibaren Fenerbahçe Medicana’da oynamakta.

Gizem Örge’nin özel hayatı hakkında pek fazla bilgi yer almazken, voleybol sahasındaki başarısının yanı sıra sürekli olarak dikkati çekmeyi başarıyor.