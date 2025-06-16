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2025 FIVB Ligi’nde Heyecan Devam Edecek

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu haftada mücadelelerine devam ediyor.

MELISSA VARGAS KİMDİR?

Melissa Vargas, 16 Ekim 1999 tarihinde Küba’da doğuyor. Voleybola 8 yaşında okul takımında adım atan Vargas, liseye geçtikten sonra Cienfuegos Cuba takımında antrenmanlara katılmaya başlıyor. 12 yaşında alt yaş kategorilerinde Küba Milli Takımı’nda mücadele eden oyuncu, 2016-2017 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer oluyor.

FENERBAHÇE’DEKİ BAŞARILARI

2018-2019 sezonuyla birlikte Fenerbahçe’ye katılan Melissa Vargas, burada birçok başarıya imza atıyor. 2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) ikinciliği, 2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü ve 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi ikinciliği gibi başarılar elde ediyor.

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