2025 FIVB Ligi’nde Heyecan Sürüyor

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ’NDE HEYECAN

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarının coşkusu yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta devam eden mücadelelerinde taraftarlarının desteğiyle sahada olacak. Bu kapsamda, voleybolseverlerin merak ettiği yıldız isimlerden biri olan Gizem Örge hakkında bazı bilgileri paylaşalım.

GİZEM ÖRGE’NİN KİMLİĞİ VE KARIYERİ

26 Nisan 1993’te Ankara’da doğan Gizem Örge, voleybola Ankara Eczacı Voleybol Kulübü’nde adım atıyor. 2008 yılına kadar bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayan Örge, kulübün 2. Lig’e yükselmesinde önemli bir rol oynayan kadroda yer alıyor. 2012-2013 sezonunda Nilüfer Belediyespor’a transfer olan başarılı libero, 2013 yılında Vakıfbank’a geçiş yaptı. 2021 yılına kadar Vakıfbank’ta geçirdiği 8 sezonda birçok başarıya imza attı. Günümüzde ise Fenerbahçe Medicana takımında kariyerine devam ediyor.

Gizem Örge’nin voleybol kariyeri, onun spora olan tutkusunu ve yeteneğini gözler önüne seriyor.