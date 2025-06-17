2025 FIVB Ligi’nde Heyecan Yaşanacak

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI 2025 FIVB MİLLİTLER LİGİ’NDE MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta mücadelelerine devam edecek. Bu bağlamda dikkat çeken isimlerden biri de Elif Şahin.

ELİF ŞAHİN HAKKINDA BİLGİLER

Elif Şahin, 19 Ocak 2001 tarihinde dünyaya geldi ve boyu 189 cm. 2020-2021 sezonundan bu yana Eczacıbaşı VitrA takımında yer alıyor. Spor kariyerine Karayolları altyapısında başladı ve burada Karayolları Genç Takımı ile 2017-2018 sezonunda Türkiye ikinciliği kazandı. Altyapı Milli Takımları’nda da forma giyen Elif, U18 kategorisinde Dünya dördüncülüğünü ve U19 kategorisinde Avrupa dördüncülüğünü elde etti. Ayrıca Balkan ikinciliği de bulunuyor.

Elif Şahin, 2020-2021 sezonunda Eczacıbaşı VitrA ile 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı kazanmıştı. 2023 yılında ise Türk Milli Takımı ile FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu ve CEV Avrupa Şampiyonluğu elde etti. Elif Şahin’in voleybol kariyerinde göstermiş olduğu başarılar, onu dikkat çeken bir sporcu haline getiriyor.