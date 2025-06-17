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2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı!

2025 FIVB MİLLER LİGİ HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta maçlarının heyecanı başlamış durumda. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu dönem içerisinde performansını sergileyecek.

DİLAY ÖZDEMİR’İN KADRODA YER ALMAMASI

Dilay Özdemir’in, 2025 Voleybol Milletler Ligi kadrosuna çağrılmadığı merak ediliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul Etabı Kadrosu açıklandı! Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylin Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncularımız olarak kadroda yer alacaktır!” ifadesi kullanıldı. Bu gelişme, voleybolseverlerin dikkatini çekiyor.

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