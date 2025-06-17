2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı Başladı

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu önemli haftada maçlarına devam edecek. Ancak, Ayçin Akyol’un neden kadroda yer almadığı merak ediliyor. Voleybol kadın milli takımına çağrılmadı mı?

AYÇİN AKYOL’UN YERİNE REZERV OYUNCULAR

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul Etabı kadrosunu duyurdu. Açıklamada, “A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul Etabı Kadrosu açıklandı! Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylüz Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncularımız olarak kadroda yer alacaktır!” bilgisi verildi.