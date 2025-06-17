2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı Başlayacak

2025 FIVB MİLLER LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

2025 yılında düzenlenecek olan FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu haftaki mücadelesine hazırlanıyor. Bu nedenle dikkatler, takımın önemli oyuncularından biri olan Yaprak Erkek üzerinde yoğunlaşıyor.

YAPRAK ERKEK KİMDİR?

Yaprak Erkek, 2001 yılında doğmuş bir milli takım oyuncusu. 182 cm boyunda olan Erkek, smaçör pozisyonunda görev alıyor. Voleybola İlbank altyapısında başlayan genç smaçör, kariyeri boyunca İlbank ve Il Capital Legionovia Legionowo takımlarında oynadı. Yaprak Erkek, 2022 yılında Türkiye Milli Takımı ile birlikte katıldığı İslam Oyunları’nda şampiyonluk yaşadı.

Bu başarılarıyla, voleyboldaki kariyerine daha da kuvvetli bir temele oturtmuş durumda.