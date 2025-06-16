2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı Başlayacak. Hande Baladın Hakkında Bilgiler. Başarılı Voleybolcu Smaçör Oynuyor. Eğitimi İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Devam Ediyor. 27 Yaşında, 1.90 Boyundadır. Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı Oyuncusudur

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta maçlarında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu süreçte önemli oyunculardan biri olan Hande Baladın, merak edilen isimlerden biri oldu. Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

HANDE BALADIN’IN KİŞİSEL BİLGİLERİ VE KARIYERİ

1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya’da doğan Hande Baladın, şu anda 27 yaşında. 1.90 boyu ile dikkat çeken başarılı voleybolcu, smaçör pozisyonunda mücadele ediyor. Hande Baladın, şu an Eczacıbaşı takımında forma giyiyor ve Türk milli takımının kadrosunda yer alıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde eğitim hayatına devam eden Baladın, profesyonel voleybol kariyerini de sürdürüyor.

2018-2019 sezonunda deneyim kazanması için Galatasaray takımında kiralık olarak oynadı. Bir sonraki sezon olan 2019-2020’de Eczacıbaşı’na geri dönerek kariyerine burada devam etti. Hande Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu olarak 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadrolarında yer aldı. Ayrıca, 2024 yılında kendisine ait olan “Baladın” isimli belgesel yayımlandı.