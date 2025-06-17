2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı Başlıyor

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ İKİNCİ HAFTA MAÇLARI

2025 FIVB Milletler Ligi’nin ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta gerçekleştireceği mücadelelerle turnuvadaki yerini almaya devam edecek. Ancak takımda bazı eksiklikler dikkat çekiyor. Aydın’ın neden kadroda yer almadığı ve Alexia Ioana Carutasu’nun İstanbul etabı kadrosunda bulunmaması merak konusu oldu.

KADRODAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Geçen hafta maçların en skorer oyuncusu olan Carutasu, İstanbul etabında yer bulamıyor. Bunun yanı sıra, sakatlığı nedeniyle İlkin Aydın da kadroda yer almadı. Yeni açıklanan kadroda pasör olarak Cansu Özbay ve Elif Şahin’in isimleri geçiyor. Pasör çaprazı olarak Melissa Vargas, smaçör pozisyonunda ise Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin ve Ayşe Çürük yer alacak. Orta oyuncu rotasyonunda Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık ve genç yetenek Berka Buse Özden bulunuyor. Liberolar Simge Aköz ve Gizem Örge, rezerv oyuncular olarak ise Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylin Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük belirlenmiş durumda. Alexia’nın kadroda yer almama sebebi henüz netlik kazanmadı.