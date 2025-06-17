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2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı Başlıyor!

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ’NDE 2. HAFTA HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta boyunca mücadele edecek. Ancak, Dilay Özdemir’in kadroda olmaması dikkat çekiyor. “Dilay Özdemir voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?” sorusu merak ediliyor.

DİLAY ÖZDEMİR’İN KADRODA YER ALMAMASI

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul Etabı Kadrosu açıklandı! Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncularımız olarak kadroda yer alacaktır!” ifadesi yer aldı. Bu durum, Dilay’ın kadroda yer almaması ile ilgili net bir bilgi sunuyor.

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