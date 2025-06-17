2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı Başlıyor

2025 FIVB MİLLİTLER LİGİ HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta maçlarının heyecanı başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın bu haftaki mücadeleleri dikkat çekecek. Taraftarlar, milli takım oyuncuları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Bu bağlamda, Meliha Diken’in kim olduğu merak ediliyor.

MELİHA DİKEN KİMDİR?

Meliha İsmailoğlu Diken, 17 Eylül 1993 tarihinde Bosna-Hersek’te doğdu. Türk kadın millî voleybol takımında ve Sultanlar Ligi’nin Fenerbahçe takımında smaçör pozisyonunda görev yapıyor. Daha önce, OK Kula Gradacac, İlbank, Eczacıbaşı ve VakıfBank gibi kulüplerde de forma giydi. Spor geçmişi olan bir aileden geldiği için spor onun için önemli bir yaşam alanı oldu.

SÜREKLİ BASKETBOL HAYALİ

Meliha Diken, spora olan tutkusunu çocuk yaşlarda keşfetti. Babası basketbolcu olduğu için onun izinden giderek ilk yıllarında basketbol oynamak istemişti. Ancak yaşadığı bölgede kızlar için basketbol okulu bulunmadığı için voleybolu tercih etti. Bu karar, onun spor kariyerinin yönünü belirlemiş oldu.