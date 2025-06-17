2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı Başlıyor. Hande Baladın 27 Yaşında Voleybolcu. Eczacıbaşı Forması Giyiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencisi

2025 FIVB MİLLER LİGİ HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta karşılaşmalarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu turnuvada mücadele etmeye devam ediyor.

HANDE BALADIN KİMDİR?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Baladın, profesyonel kariyerine orta oyuncu olarak başladı, ancak şu anda smaçör pozisyonunda oynuyor. Eczacıbaşı takımının formasını giyen Baladın, ayrıca milli takımımızın kadrosunda yer alıyor.

KARİYERİ VE EĞİTİMİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde eğitim alırken, profesyonel voleybol kariyerini de sürdürüyor. 2018-2019 sezonunda, deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak forma giydi. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı’na tekrar döndü. Hande Baladın, Türkiye kadın milli voleybol takımının oyuncusudur ve 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın milli voleybol takımında yer almaktadır. 2024 yılında, ona özel olarak çekilen “Baladın” isimli belgesel yayımlandı.