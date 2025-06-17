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2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı Sürecek

FIVB MİLLERLER LİGİ’NDE HEYECAN VAR

2025 FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta karşılaşmalarında heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta da sahada ter dökecek.

YAPRAK ERKEK KİMDİR?

Yaprak Erkek, 2001 yılında doğmuş bir milli takım oyuncusu. 182 cm boyunda ve smaçör pozisyonunda görev alıyor.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

İlbank altyapısından yetişen genç smaçör, daha önce İlbank ve Il Capital Legionovia Legionowo takımlarında forma giydi. 2022 yılında Türkiye Milli Takımı’yla katıldığı İslam Oyunları’nda şampiyonluk yaşadı.

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