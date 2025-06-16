2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı Sürüyor. Ebrar Karakurt Kimdir, Hangi Takımda?

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu önemli ligdeki mücadelesine devam ediyor. FIVB Milletler Ligi’nde dikkat çeken isimlerden biri de Ebrar Karakurt. Peki, Ebrar Karakurt kimdir?

EBRAR KARAKURT HAKKINDA BİLGİLER

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 doğumlu Türk voleybolcudur. Pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor ve boyu 1.96 metre. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü’nde başlayan Ebrar, genç yaşında büyük başarılara imza attı. VakıfBank formasıyla iki yıl üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu kazanan Karakurt, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara katıldı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

KARAKURT’UN BAŞARILARI

Ebrar Karakurt, U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olmasının yanı sıra, U18 Milli Takımı ile mücadele ettiği Dünya Şampiyonası’nda ‘En İyi Smaçör’ ödülüne layık görüldü. 2018 yılında VakıfBank A Takımı’na yükselen Ebrar, burada bir Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve bir Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı. 2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara’da oyunculuk yapıyor. 2021 Mayıs ayında Igor Gorgonzola Novara’ya transfer olarak, İtalya liginin güçlü takımlarından biriyle 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.