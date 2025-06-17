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2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı Yaşanıyor

2025 FIVB MİLLİTLER LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta boyunca mücadele edeceği maçlara odaklanıyor. Ancak, Milli Takım kadrosunda bazı önemli değişiklikler dikkat çekiyor.

ALEXIA NEDEN KADRODA YER ALMIYOR?

Takımın ilk hafta etabında gösterdiği performansla dikkat çeken skorer oyuncu Alexia Ioana Carutasu, İstanbul etabı kadrosunda yer almıyor. Alexia’nın çağrılmama sebebi ise henüz resmi bir şekilde açıklanmadı. Bunun yanı sıra, sakatlığı nedeniyle İlkin Aydın da kadro dışında kalmış durumda. Takımın pasör mevkiinde Cansu Özbay ve Elif Şahin yer alırken, pasör çaprazı pozisyonunda Melissa Vargas kadroya dahil edildi.

KADRODAKİ DİĞER OYUNCULAR

Smaçör pozisyonunda ise Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin ve Ayşe Çürük forma şansı bulacak. Orta oyuncu rotasyonunda Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık ve genç yetenek Berka Buse Özden bulunuyor. Liberolar olarak Simge Aköz ve Gizem Örge takımda yer alırken, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncular listesinde açıklandı.

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