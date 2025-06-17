2025 FIVB Milletler Ligi Maç Heyecanı

2025 FIVB MİLLİTLER LİGİ’NDE HEYECAN NEDEN YÜKSEK

2025 FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta maçları heyecanla bekleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu turda da mücadeleye devam ediyor. İlkin Aydın’ın neden kadroda yer almadığı ve Alexia Ioana Carutasu’nun İstanbul etabı kadrosunda bulunup bulunmadığı merak ediliyor. İlk haftada takımın en skorer ismi olan Alexia, bu haftaki kadroda yer almadı. Bununla birlikte, sakatlık yaşayarak İlkin Aydın da ekip dışında kaldı.

KADRODA YER ALAN İSİMLER DEĞİŞİYOR

Açıklanan kadroda pasör pozisyonunda Cansu Özbay ve Elif Şahin görev alıyor. Pasör çaprazı mevkiinde ise Melissa Vargas kadroya katıldı. Smaçör olarak Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin ve Ayşe Çürük forma giyecek. Orta oyuncu pozisyonunda Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık ve genç yetenek Berka Buse Özden görev alacak. Liberolar ise Simge Aköz ve Gizem Örge olarak belirlenirken, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylü Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük yedek oyuncular olarak belirtildi. Alexia’nın kadroya çağrılmama sebebi henüz netleşmedi.