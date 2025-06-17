2025 FIVB Milletler Ligi’nde Heyecan Var

2025 FIVB MİLLER LİGİ’NDE HEYECAN!

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarının heyecanı sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu haftaki mücadelelerine devam edecek. Ancak, A Milli takımda yer alması beklenen Alexia Ioana Carutasu’nun neden kadroda olmadığı merak ediliyor. İlk hafta etabında takımın en skorer oyuncusu olan Alexia, İstanbul etabı kadrosunda bulunmuyor.

YENİ KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Ayrıca, sakatlığı nedeniyle İlkin Aydın da kadro dışında kaldı. Açıklanan kadroda pasör mevkiinde Cansu Özbay ve Elif Şahin yer alıyor. Pasör çaprazı pozisyonunda Melissa Vargas kadroya dahil edildi. Smaçör hattında ise Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin ve Ayşe Çürük forma giyecek. Orta oyuncu rotasyonunda Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık ve genç yetenek Berka Buse Özden bulunuyor. Liberolar olarak Simge Aköz ve Gizem Örge görev alırken, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylin Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncular olarak açıklandı. Alexia’nın kadroya çağrılmama sebebi ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.