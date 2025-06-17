2025 FIVB Milletler Ligi’nde Maç Heyecanı

2. HAFTA HEYECANI SÜRÜYOR

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta mücadelelerine devam edecek. Derya Ioana Carutasu, ilk hafta etabında takımın en skorer oyuncusu olmasına rağmen İstanbul etabı kadrosunda yer almadı. Derya’nın kadroya neden çağrılmadığı merak ediliyor.

Sakatlıklardan DOLAYI KADRODA KAYIP

Öte yandan, Derya Cebecioğlu ve İlkin Aydın da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Açıklanan kadroda pasör mevkisinde Cansu Özbay ve Elif Şahin bulunuyor. Pasör çaprazı pozisyonunda ise Melissa Vargas kadroya dahil edildi. Smaçör hattında Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin ve Ayşe Çürük forma giyecek.

OLUŞTURULAN KADRODA YENİ İSİMLER VAR

Orta oyuncu rotasyonunda Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık ve genç yetenek Berka Buse Özden yer alıyor. Liberolar görev yapacak olan Simge Aköz ile Gizem Örge olurken, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylul Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncu olarak açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu, “A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul Etabı Kadrosu açıklandı! Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylul Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncularımız olarak kadroda yer alacaktır!” açıklaması yaptı.

DERYA CEBECİOĞLU’NUN SAĞLIK DURUMU

Derya Cebecioğlu, yapılan muayene ve tetkik sonucunda sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği için tedavi sürecinde 2. Etap maçlarında kadroda yer alamayacak.