2025 Gaziantep Ramazan Bayramı Namazı Saati

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine az bir zaman kala, milyonlarca Müslüman için Ramazan Bayramı’nın heyecanı ve manevi hazırlıkları başlamış durumda. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam toplumu için büyük bir anlam taşıyor. Camilerde cemaatle birlikte bu özel ibadeti yerine getirmek isteyen Gaziantep’teki vatandaşlar, “Gaziantep’te 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” sorularını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm iller için bayram namazı vakitlerini resmi olarak açıkladı. Peki, Gaziantep’te Ramazan Bayramı namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI GÜNÜ VE SAATİ

2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, ülke genelinde bayram namazı, güneşin doğmasından yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Fakat saatler, şehirlere ve bölgelere göre değişiklik gösterebildiğinden, her şehir için belirlenen namaz saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Gaziantep’teki bayram namazı saatini duyurmuştur; Gaziantep’te bayram namazı saat 06:49’da eda edilecek. Gaziantep’te bayram namazı saatlerini ilçelere göre öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.