2025 Gelinlik Modasında Sade Tasarımlar Önde

YOĞUNLUK BEKLENTİSİ

Gelinlikçilerde bayram sonrası hareketliliğin artması öngörülüyor. 2025 yılında, Z kuşağının genellikle sade olarak bilinen ‘helen’ modeli gelinlikleri tercih ettiği ifade ediliyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte 2025 yılının gelinlik modası ve fiyatları da ilgi çekiyor. Genç kızların hayalindeki beyaz gelinliklerin fiyatları 50 bin TL’ye kadar yükselmiş durumda.

MODA GELİNLİKLERİN ÇEŞİTLERİ

Bu yılın trendleri arasında pul payetli, kabarık pileli, balon kollu helen ve dantelli bohem tarzında balık gelinlikler öne çıkıyor. Yaza yaklaşırken Erzincan’da gelinlikçiler, gençlerin rüyalarını süsleyen gelinlikleri sergilemeye hazırlanıyor. Hareketlenen gelinlik pazarında fiyatlar ise modele göre değişiklik gösteriyor. Hem her şey dahil gelinlik paket kiralama fiyatları 30 bin TL’den başlarken, gelinlik satın alma fiyatları 50 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

GELİNLİK MODASINDA YENİ TRENDLER

2025 yılının modası, özellikle pul payetli, parlak, kabarık pileli, balon kollu helen ve dantelli bohem tarzda balık gelinliklerden oluşuyor. Gelinlik mağazası işletmecisi Kenan Çatak, Z kuşağının sade gelinlikler tercih ettiğini ve 2025 modasının helen ve balık gelinliklerde yoğunlaştığını belirtiyor. Çatak, “Bu sene en çok helen gelinlikler tercih ediliyor. Bu sene balık gelinliklerimiz de inanılmaz moda. Balık gelinliklerimizin kır düğünlerinde danteli bohem tarzında olup konsepte uygun olması, mekanı ışıltılı düğünlerde farklı bir hava katabiliyor,” diyor. Çatak, gelinlikçilerde bayramdan sonra yoğunluk olmasını beklediklerini aktararak, “Bu senenin gelinlik modası dikkat çekici,” şeklinde ekliyor.

– ERZİNCAN