2025 Giresun Bayram Namazı Saatleri Ne Zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala, milyonlarca Müslüman için Ramazan Bayramı’nın coşkusu ve manevi hazırlıkları başlamış durumda. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam dünyasında büyük bir önem taşıyor. Bu özel ibadeti cemaatle birlikte camilerde yerine getirmek isteyen Giresun’daki vatandaşlar, “Giresun’da 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” sorularını sormaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı vakitlerini şehir bazında resmi olarak açıkladı. Peki, Giresun’da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI TARİHİ

2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, Türkiye geneli bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınıyor. Ancak saatler, şehirlere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğinden, her il için özel olarak belirlenmiş namaz saatlerine dikkat etmek gerekiyor.

GİRESUN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı saatlerini duyurdu. Giresun’da bayram namazı saat 06:44’te kılınacak. Giresun’daki bayram namazı saatlerini ilçelere göre öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.