2025 Green Card Sonuçları 3 Mayıs

2025 GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Green Card ile ilgili olarak başvuru yapanların sıklıkla sorduğu “2025 Green Card sonuçları açıklandı mı?” sorusu, özellikle duyurulan tarihlerle birlikte daha da önem kazanıyor. DV-2026 programı çerçevesinde yapılan 2025 Green Card başvurularının sonuç tarihi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Katılımcılar, sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilecekler.

2025 GREEN CARD ÇEKİLİŞİ SONUÇ TARİHİ

2025 yılı Green Card çekilişi (DV-2026) sonuçları, 3 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Başvuru sahipleri, sonuçlarını öğrenmek için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov adresini kullanabilirler. Sonuçları sorgulamak için başvuru onay numarası, soy adı ve doğum tarihi bilgilerini girmeleri gerekiyor.