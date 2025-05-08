2025 GSB Kamp Başvuruları Başladı

BAKANLIK KAMP BAŞVURULARINI DUYURDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin çeşitli illerinde ücretsiz yapılacak ‘2025 GSB Yaz Gençlik Kampları’ için başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Her yıl düzenlenen ‘GSB Yaz Gençlik Kampları’ kapsamında, 2025 yılında da gençler için ‘Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları’ gerçekleştirilecek. Bakan Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili gençler, beklediğiniz an geldi. 2025 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Bu yaz da yeni dostluklar, unutulmaz hatıralar ve eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor.” ifadeleriyle gençleri başvuru yapmaya davet etti.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLAR

Kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arasındaki gençler, programın ilk 5 dönemine 9 Haziran’a kadar başvurabilecek. Diğer dönemler için ise son başvuru tarihi 13 Temmuz olarak belirlendi. Başvurular “e-genc.gsb.gov.tr” adresinden online yapılabilir. Online başvuru imkanı olmayan gençler, yaşadıkları illerdeki en yakın gençlik merkezine giderek başvurularını gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, kamp sırasında gençlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

PÜF NOKTALARI VE ÖNCELİKLİ GRUPLAR

Kamplara başvuranlar arasında, Gençlik Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezlerine üye olan, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgelendiren ve son 3 yıl içinde başvurmasına rağmen kampa gidememiş gençlere öncelik verilecek. Ayrıca, şehit ve gazi yakınları (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları doğrudan onaylanacak. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları, geçmişte olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Seyahat ve sağlık sigortası da gençlere kamp boyunca yapılacak. Kamplar, kız ve erkek dönemleri ayrı olarak planlanıyor ve her kamp dönemi 6 gün sürecek. Kamp detaylarına “genclikhizmetleri.gov.tr” adresinden ulaşılabilir.