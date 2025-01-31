2025 Güzellik Salonu Ücretleri Açıklandı

YENİ YILDA GÜZELLİK SALONLARINDA ZAMLI FİYATLAR BELİRLENDİ

Yeni yılın başlamasıyla birlikte birçok sektörde fiyat güncellemeleri yapılırken, güzellik salonlarında da zamlı fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal, gerçekleştiren zamların kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Kurtönal, asgari ücret, kira ve işletme maliyetlerindeki artışlardan dolayı güzellik salonlarındaki fiyatların yüzde 60 yükseldiğini belirtiyor. “Güzellik salonlarında tek tarife uygulanıyor. Kuruluş maliyetleri oldukça yüksek. Bir salon açmak için 70-80 metrekareden küçük bir alan yeterli değil. Kiraların artışı ve ekipman fiyatlarının yükselmesi, zamları zorunlu hale getirdi.”

GÜZELLİK SALONU FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Yeni yıl itibarıyla güzellik salonlarında uygulanacak fiyatlar şöyle belirlendi: – Klasik cilt bakımı – 2.175 TL

– Solaryum (dakika başı) – 180 TL

– Kimyasal / bitkisel peeling – 3.300 TL

– Profesyonel makyaj – 4.500 TL

– Gece makyajı – 1.800 TL

– Ağda ile yüz alımı – 600 TL

– Kaş boyama – 600 TL

– Tüm vücut epilasyon (tek seans) – 5.250 TL

– Manikür – 525 TL

– Pedikür – 675 TL

– Protez tırnak – 2.250 TL

GÜZELLİK SALONU AÇMAK DAHA MALİYETLİ HALE GELDİ

Artan maliyetler, güzellik sektörü için de işletme kurmayı zorlaştırıyor. Kurtönal, bir güzellik salonu açmanın artık ortalama 2-2,5 milyon TL’ye mal olduğunu belirterek sektörün zorluklarına dikkat çekiyor. “Tek bir cihazın maliyeti 700-800 bin TL’yi buluyor. Salon sahipleri, kira ve personel giderleriyle ciddi maliyetler altında. Bu nedenle belirlenen fiyat tarifeleri, maliyetler doğrultusunda oluşturuluyor.”

ŞÜPHELİ İNDİRİMLERE DİKKAT

Yetkililer, özellikle piyasa değerinin çok altında hizmet sunan güzellik salonları konusunda vatandaşları uyarıyor. Kurtönal, ruhsatsız işletmelerin gerçekçi olmayan fiyatlarla müşteri çekmeye çalıştığını belirtiyor. “Bazı yerlerde 12 seanslık epilasyon paketleri 5.000 TL’ye satılıyor. Oysa sadece cihaz başlığı bu fiyatın 4 katı. Aynı şekilde 150 TL’ye cilt bakımı yapan yerler var. Bunlar sahte ürünler kullanarak hizmet veriyor olabilir. Tüketiciler dikkat etmeli.”

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

“İşletmenin ruhsatı var mı? Çalışanların ustalık ve kalfalık belgeleri bulunuyor mu? Tarife fiyatları işletmenin duvarına asılmış mı?” gibi detaylara dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları CİMER’e bildirebileceğini belirtiyor.

CEZALAR ARTIK DAHA YOĞUN

Aşırı düşük fiyatlarla haksız rekabet yaratan veya ruhsatsız hizmet veren işletmelere karşı ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

📌 Haksız rekabet cezası: 700-800 bin TL

📌 Tarife dışında fiyatlandırma yapan işletmeler: İdari para cezası

FİYAT TARİFESİ DIŞINA ÇIKILAMAZ

Yetkililer, güzellik salonlarının belirlenen tarifenin üzerine çıkamayacağını vurguluyor. “Fiyatın üstüne çıkmak mümkün değil, bu suçtur. Eğer vatandaşlardan fazla ücret talep edilirse, faturalarını kontrol etmelerini öneriyoruz. Aşırı fiyat artışları için şikayette bulunabilirler.”