2025 Haziran Faiz Tarihi Belli Oldu

ENFLASYONLA MÜCADELE KAPSAMINDAKİ ÖNEMLİ KARAR

Sıkı para politikası çerçevesinde yürütülen enflasyonla mücadele süreci, 2025 yılının Haziran ayında yapılacak faiz kararı ile yön bulacak. Yatırımcılar, döviz kurları, altın fiyatları ve borsa hareketlerini gözlemleyerek “Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusunu merak ediyor. Peki, 2025 Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar…

TCMB FAİZ KARARINI AÇIKLIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Haziran ayı faiz kararını 19 Haziran Perşembe günü duyuracak. Aynı gün düzenlenecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında, faiz oranı ile ilgili karar saat 14.00’te kamuoyuna aktarılacak. TCMB, önceki Nisan 2025 PPK toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak %42,5’ten %46’ya çıkarmıştı. Bu artış, enflasyonla mücadelede güçlü bir duruş sergilendiğini gösteriyor. Haziran ayında ise Merkez Bankası’nın faiz artışına devam edip etmeyeceği, enflasyon verileri ve iç talep dinamiklerine göre şekillenecek.