2025 IAA Mobilite Fuarı Başladı

Fuarın Açılışı

Münih, 10 Eylül – Almanya’nın Münih kentinde 2025 IAA Mobilite Fuarı, salı günü merakla beklenen açılışını yaptı. Bu etkinlik, dünyanın en büyük mobilite fuarları arasında yer alıyor ve sektördeki önemli gelişmeleri gözler önüne seriyor.

Sergilenen Yenilikler

Fuarda, küresel otomobil üreticileri ve tedarikçiler, elektrikli araçlardan otonom sürüş teknolojilerine, yazılım tabanlı yeniliklerden çeşitli mobilite çözümlerine kadar birçok alanda en son gelişmelerini sergiliyor. Bu yılki fuar, otomotiv alanında yenilikleri ve teknoloji transferini daha da hızlandıracak önemli bir platform oluşturuyor.