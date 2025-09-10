Haberler

2025 IAA Mobilite Fuarı Başladı

Fuarın Açılışı

Münih, 10 Eylül – Almanya’nın Münih kentinde 2025 IAA Mobilite Fuarı, salı günü merakla beklenen açılışını yaptı. Bu etkinlik, dünyanın en büyük mobilite fuarları arasında yer alıyor ve sektördeki önemli gelişmeleri gözler önüne seriyor.

Sergilenen Yenilikler

Fuarda, küresel otomobil üreticileri ve tedarikçiler, elektrikli araçlardan otonom sürüş teknolojilerine, yazılım tabanlı yeniliklerden çeşitli mobilite çözümlerine kadar birçok alanda en son gelişmelerini sergiliyor. Bu yılki fuar, otomotiv alanında yenilikleri ve teknoloji transferini daha da hızlandıracak önemli bir platform oluşturuyor.

Bursa’da Azerbaycan Günleri Kutlanacak

Bursa'da 'Azerbaycan Günleri', 25-28 Ekim tarihleri arasında Karabağ Zaferi'nin 5. yılı ve şair Bahtiyar Vahabzade'nin 100. yılı etkinlikleriyle kutlanacak. Sergi ve konserler düzenlenecek.
İsparta’da Denetim, 259 Şahıs Sorgulandı

Isparta'da yapılan denetimlerde, park ve bahçelerde 259 kişi ile 45 araç sorgulandı. Emniyet, güvenlik önlemlerini artırmayı sürdürüyor.

