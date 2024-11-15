2025 İçin Fed Faiz Tahmini: Goldman Sachs

FED FONLAMA ORANI TAHMİNLERİ

Goldman Sachs tarafından yayımlanan makroekonomik rapor, Fed fonlama oranının 2025 yılı itibarıyla yüzde 3,25-3,5 aralığına düşebileceğini ortaya koyuyor. Bu tahmin, yatırımcıların 2025 sonunda faiz oranlarının yüzde 3,75-4,0 seviyelerine ulaşacağına dair inançlarının üzerinde bir öngörü sergiliyor. Raporda, Trump yönetiminin hayata geçireceği yeni tarifelerin ABD ekonomisinin büyüme risklerini artırabileceğine vurgu yapılıyor. Bu durumu, Fed’in faiz indirimine gitmesine zemin hazırlayan bir etken olarak değerlendirmekte.

TİCARET POLİTİKALARI VE ENFLASYON RİSKLERİ

Özellikle Çin ve Avrupa ile Meksika’dan gelen otomobil ihracatına yönelik tarifelerin etkisi göz önüne alındığında, Fed’in daha fazla faiz indirimi yapabileceği öngörülüyor. Raporda, ABD çekirdek enflasyonunun 2025’in sonlarına doğru yüzde 2,4 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ancak, Trump’ın tüm ticaret için gümrük vergisi uygulama vaatlerinin gerçekleştirilmesi halinde, enflasyonun 2026 başında yüzde 3,1 seviyesine çıkma riski bulunduğu ifade ediliyor. Bu durum, piyasalarda kaygılara neden oluyor.

KÜRESEL ENFLASYONUN GÖRÜNÜMÜ

Goldman Sachs, küresel enflasyonun düşüş eğiliminde kalacağını ve birçok büyük merkez bankasının 2025 yılına kadar ek gevşeme adımları atacağına dair tahminlerde bulunuyor. Ancak, Trump’ın ticaret politikalarındaki belirsizliklerin, Fed’in faiz indirimlerinin zamanlamasını zorlaştırabilecek önemli bir risk teşkil ettiğini de vurguluyor. Bu belirsizlikler, piyasaların gelecekteki hareketlerini etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.