2025 İlk Buğday, GTB’de Satışa Sunuldu

2025 YILININ İLK BUĞDAYI İŞLEM GÖRDÜ

2025 yılının ilk buğdayı, Gaziantep Ticaret Borsası’nda düzenlenen seansla alıcı buldu. Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi’nde hasadı yapılan ekmeklik buğday, Gaziantep’e getirildi ve kilogramı 13 lira 50 kuruştan satıldı. Türkiye genelinde buğday hasat sezonu resmen başlamış oldu. Tarım sektörünün temelini oluşturan buğdayın yılın ilk hasadı, Adana’da yapılıp Gaziantep’te satışa sunuldu.

SEANSA YOĞUN İLGİ

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yetişen buğday, tüccar Mustafa Nazik tarafından Gaziantep’e sevk edildi. Güneşoğlu Tarım firması, Gaziantep Ticaret Borsası’nda satışa sundu. İlk mahsul buğday, Öz Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 13 lira 50 kuruşluk fiyatla satın alındı. Bu yılın ilk buğdayının işlem gördüğü seansa, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alagöz ve Orhan Özdemir ile Meclis Üyesi Hakkı Kılıç da katıldı. Bu satış seansı, sektör temsilcileri ve tüccarların yoğun ilgisini çekti. Buğdayın kalitesi kontrol edildi ve seans hem sembolik bir değer hem de piyasalara verdiği ilk sinyaller açısından önemli oldu.

BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

GTB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alagöz, Gaziantep ve çevresinde buğday hasadının Haziran ayının ilk haftasından itibaren başlayacağını belirtti. Mevsimsel koşulların üretim üzerinde belirleyici bir rol oynadığını vurgulayan Alagöz, bu yıl kıraç arazilerde kuraklığa bağlı olarak verimde kısmi bir düşüş yaşanabileceğini ifade etti. Alagöz, “Sulu tarım yapılan alanlarda daha iyi bir verim bekliyoruz ancak kıraç arazilerde maalesef kuraklık kendini hissettirdi. Bahar yağışlarının yetersiz kaldığı bölgelerde verim beklentisi geçen yıla göre daha düşük olabilir” diye konuştu.

ÜRÜN KALİTESİ VE TEMENNİLER

Güneşoğlu Tarım yetkilisi Ahmet Güneş, yılın ilk buğdayının kalite açısından beklentileri karşıladığını söyledi. Güneş, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Adana’dan gelen ilk ürünü Gaziantep Ticaret Borsası’nda satışa sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ürünün kalitesi yüksek ve sezonun genel seyrine dair olumlu yanıt veriyor. Yeni hasat döneminin tüm üreticilerimize bereket ve kazanç getirmesini diliyoruz” dedi. Satın alma yapan Öz Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özmen ise, yeni sezonun tüm üreticiler için bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.