2025 Kamu Muhasebatı Yeni Sınırları Belirlendi

KAMU MUHASEBATINDA YENİ DÜZENLEMELER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı için kamu muhasebatında geçerli olacak parasal sınırları ve alındı birim fiyatlarını belirledi. Bu konuya ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında, kamu muhasebesine ait kasa işlemleri, muhasebe yetkilisi mutemedi ve ön ödeme işlemleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

KASADAN YAPILACAK ÖDEMELERİN SINIRLARI

Bu düzenlemelere göre, muhasebe birimleri tarafından kasadan yapılabilecek ödemelerin sınırı 10 bin lira ile 160 bin lira arasında belirlendi. Harcama yetkilisi mutemedi için ödenecek avans limitleri ise 6 bin 300 lira ile 4 milyon 718 bin lira arasında değişirken, özel bütçeli idareler için bu sınırlar 12 bin 300 lira ile 8 milyon 807 bin lira aralığında olacak. Ayrıca, alındı belgesi birim fiyatları da belgenin türüne bağlı olarak 4,5 lira ile 280 lira arasında değişiklik gösterecek.

KAMU MALİ YÖNETİMİ SÜREÇLERİNDE DÜZENLİLİK

Yeni getirilen düzenlemeler, kamu mali yönetimi süreçlerinde düzenliliği sağlamak için hayata geçiriliyor. Bu değişikliklerle kamu bütçesi yönetimi ve mali disiplinin geliştirilmesi hedefleniyor.