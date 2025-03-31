2025 Kardeş Şehir Projesi Buluşması

2025 YILI RAMAZAN AYI PROJESİ KAPSAMINDA ETKİNLİKLER

Diyanet İşleri Başkanlığı, “2025 Yılı Ramazan Ayı Kardeş Şehir Projesi” kapsamında Bilecik’te önemli bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte Bursa, Eskişehir ve Sakarya il müftüleri ile Odunpazarı, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve Osmangazi ilçe müftüleri bir araya geldi. Etkinlik, İl Müftüsü Ahmet Dilek’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve misafir müftüler Bilecik’teki çeşitli camilerde vaazlar ve irşad faaliyetlerine katıldılar.

MÜFTÜLER ARASINDA SAMİMİ SOHBETLER

Şifa Hafızlık Kur’an Kursu’nda düzenlenen buluşmada, müftüler Ramazan ayının manevi önemine dair bir sohbet gerçekleştirdiler. Bu sohbet sırasında katılımcılar, gerçekleştirilen programların topluma olan katkılarına vurgu yaptı. Müftüler, manevi değerlerin güçlendirilmesi ve halkın Ramazan bayramı coşkusunu birlikte yaşaması için bu tür programların gerekliliğini dile getirdiler.

BİLECİK HALKININ RAMAZAN ANLAYIŞI

Bilecik halkı, müftülerin vaazları ve sohbetleri aracılığıyla Ramazan ayının anlamını bir kere daha derinlemesine hissetti. Düzenlenen etkinlik, şehirlerarası manevi bağların güçlenmesine büyük katkı sağladı. Bu süreç, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir anlam taşıdı.