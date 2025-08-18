2025 Kayıt Tarihleri 1-5 Eylül

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİNE DAİR SORULAR

2025 üniversite kayıt tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler kayıt işlemleri için hazırlık yapmaya başladı. Üniversite eğitimine devam edecek adaylar için bu süreç oldukça önemli. Bu sebeple, “2025 üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?” ve “Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?” gibi soruların cevabı büyük bir önem taşıyor.

KAYIT TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ

2025–2026 eğitim öğretim yılı için üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihlerde öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelere şahsen ya da e-Devlet aracılığıyla başvurup kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Elektronik kayıt (e-kayıt) işlemleri ise 1–3 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. E-kayıt yapan öğrencilerin üniversiteye gitmelerine gerek kalmadan kayıt işlemleri tamamlanmış sayılacak. Bu sistem, özellikle şehir dışında yaşayan öğrenciler için önemli bir kolaylık sağlıyor.