2025 Kazı Çalışmaları 23 Haziran’da Başlayacak

SEDİR ADASI’NDAN KAZI FAALİYETLERİ

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Çamlı Mahallesi’nden teknelerle ulaşım sağlanan Sedir Adası’ndaki Kedrai Antik Kenti’nde 2025 yılı kazı çalışmaları 23 Haziran’da başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kazı statüsü kazanmış olan bu çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Geleceğe Miras Projesi kapsamında hayata geçiriliyor. 2025 yılı kazı çalışmaları, Marmaris Ticaret Odası (MTO) sponsorluğunda commence edecek.

KAZI ÇALIŞMALARI VE YENİ PROJELER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız’ın başkanlığında gerçekleşecek kazılarda, çevre düzenlemesi, koruma ve konservasyon çalışmaları yürütülecek. Marmaris Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, geçen yılbaşlatılan tiyatro geç dönem yapı kompleksi ve doğu tepesi alanındaki kazıların derinleşerek devam edeceğine vurgu yapıldı. Bu yıl, büyük bazilika alanında da yeni arkeolojik araştırmaların başlayarak kentin yapısının daha fazla gün yüzüne çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, “Bir zamanlar sadece Kleopatra Plajı’yla tanınan Sedir Adası, artık sürdürülebilir tarihi ve doğal miras alanı kimliğiyle Marmaris’in kültür vizyonuna yön verecek.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Atlas Dergisi’nin Temmuz 2025 sayısında Kedrai Antik Kenti’nin özel bir dosya ile yer alacağı da bildirildi. Kazı başkanı Dr. Sevilay Zeynep Yıldız ve ekibi, Atlas Dergisi’ne teşekkürlerini iletti.