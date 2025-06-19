2025 Kazıları 23 Haziran’da Başlayacak

SEDİR ADASI’NDAYKI KAZILARIN BAŞLANGICI

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Çamlı Mahallesi’nden teknelerle ulaşım sağlanan Sedir Adası’ndaki Kedrai Antik Kenti’nde 2025 yılı kazı çalışmaları 23 Haziran’da başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kazı statüsü kazanmış bu araştırmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde gerçekleşecek. Kazılar, Marmaris Ticaret Odası (MTO) sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

MARMARİS TİCARET ODASI’NIN ROLÜ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız başkanlığında, antik kentte kazı, çevre düzenleme, koruma ve konservasyon çalışmaları yürütülecek. Marmaris Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl başlatılan tiyatro geç dönem yapı kompleksi ve doğu tepesi alanındaki kazıların bu yıl da daha derin bir şekilde devam edeceği ifade edildi.

BÜYÜK BAZİLİKA ARAŞTIRMALARI

Açıklamada, “Bu yıl büyük bazilika alanında da yeni arkeolojik araştırmalara başlanarak kentin yapısı daha çok ortaya çıkacak.” ifadesine yer verildi. Sedir Adası, geçmişte yalnızca Kleopatra Plajı ile tanınırken, artık “sürdürülebilir tarihi ve doğal miras alanı” kimliği ile Marmaris’in kültür vizyonuna yön verecek. Ayrıca, Atlas Dergisi’nin Temmuz 2025 sayısında Kedrai Antik Kenti’nin özel bir dosya ile yer alacağı vurgulandı. Kazı başkanı Dr. Sevilay Zeynep Yıldız ve ekibine de Atlas Dergisi’ne teşekkür edildi.