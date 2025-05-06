2025 Kia Sportage’a Sürpriz Kampanya Geldi

SIFIR OTOMOBİL PAZARINDAKİ DURGUNLUK

Sıfır otomobil pazarında devam eden durgunluk, markaları yeni kampanyalarla ilgiyi canlı tutmaya yönlendiriyor. Bu kampanyalar, zaman zaman indirimler, zaman zaman ise kredi fırsatları olarak karşımıza çıkıyor. Otomobil markaları, artan finansman seçenekleri ile araçlarını daha cazip hale getiriyor. Tüketicilere sunulan 12 ay sıfır faizli ve 300 bin TL’ye kadar uygun paketler dikkat çekiyor.

KİA’NIN YENİ FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Bu kampanyalardan biri de Kia markasından geliyor. C-SUV segmentinde oldukça beğenilen Sportage modelinin satışlarını artırmayı hedefleyen Güney Koreli şirket, fiyatları düşürmenin yanı sıra cazip finansman seçenekleri sunuyor. Kia yetkili satıcılarına gittiğinizde indirimler konusunda pazarlık yapma imkanı da bulunuyor. Bu sayede fiyatı bir miktar daha aşağıya çekmek mümkün olabiliyor.