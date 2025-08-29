2025 Kpss A Grubu Eylül’de

KPSS A GRUBU SINAV TARİHİ VE DETAYLARI

2025 KPSS A Grubu sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen takvime göre eylül ayında yapılacak. Adaylar, KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturuma katılabilmek için sınav tarihini ve saatini net bir şekilde öğrenmek istiyor. Özellikle kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce lisans mezunu, 2025 KPSS sınavına dair tüm bilgileri araştırıyor. İşte 2025 KPSS A Grubu sınav tarihi, saat ve süre hakkında güncel bilgiler…

2025 KPSS A GRUBU SINAV TARİHİ VE SAATİ

2025 KPSS A Grubu (Lisans) Genel Yetenek – Genel Kültür sınavı, 7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu oturum, KPSS sürecinin temeli durumunda olup, hem Genel Yetenek hem de Genel Kültür testlerini içeriyor. Sınav, sabah 10:15’te başlayacak ve adaylara toplamda 130 dakika süre tanınacak.

SINAV GİRİŞİ VE BELGELER

ÖSYM’nin bildirimlerine göre sınav salonlarına en geç 10:00’a kadar giriş yapılması gerekiyor. 10:00’dan sonra gelen adaylar kesinlikle içeri alınmıyor. Adayların sınava giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. 28 Ağustos 2025 itibarıyla bu belgelerin indirilmesi mümkün. Belgelerde sınav merkezi, salon bilgisi ve sınav kurallarına dair detaylar bulunuyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ