2025 KPSS A Grubu Sınavı Eylül’de

2025 KPSS A GRUBU SINAV TARİHİ VE DETAYLARI

2025 KPSS A Grubu sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen takvime göre eylül ayında yapılacak. Adaylar, KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumuna katılabilmek için sınav tarihini ve saatini öğrenmek istiyor. Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen binlerce lisans mezunu, 2025 KPSS sınavının tüm ayrıntılarını merak ediyor. İşte sınav tarihine ve diğer önemli bilgilerine dair güncel veriler.

SINAV TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ

2025 KPSS A Grubu (Lisans) Genel Yetenek – Genel Kültür sınavı, 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak. Bu oturum, KPSS sürecinin temeli olarak belirleniyor ve iki ana testten oluşuyor: Genel Yetenek ve Genel Kültür. Sınav, sabah saat 10:15’te başlayacak ve adaylara toplamda 130 dakika süre verilecek.

SINAV GİRİŞİ VE BELGELER

Adayların sınav salonlarına en geç 10:00’a kadar giriş yapmaları gerekiyor. 10:00’dan sonra gelen adaylar kesinlikle içeri alınmayacak. Ayrıca, adayların sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. 28 Ağustos 2025 tarihinden itibaren bu belgeler indirilebilecek. Belgede adayların sınav merkezi, salon bilgisi ve sınav kuralları yer alıyor.