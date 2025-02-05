2025 KPSS Takvimi ve Başvuru Tarihleri Açıklandı

KPSS A GRUBU BAŞVURU TARİHLERİ

2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları için başvurular, 26 Haziran 2025 ile 10 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, bu tarihler arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi aracılığıyla başvurularını yapabilir.

KPSS SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ

KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi ise 10 Ekim 2025 olarak belirlenmiş durumda. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS KPSS TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde ortaöğretim ve ön lisans düzeyindeki KPSS sınavlarına ait tarihler henüz açıklanmadı. Bu sınavların tarihleri, ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından duyurulacak.

TAKVİMİ TAKİP ETMENİN ÖNEMİ

KPSS’ye katılacak adayların, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan sınav takvimini düzenli olarak takip etmeleri gerekmekte. Takvimdeki bilgilerde değişiklikler olabiliyor, bu yüzden güncel bilgilere sahip olmak adaylar için faydalı olacaktır. Unutmayalım: