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2025 Kurban Bayramı 5 Gün Sürecek

KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN ETKİLERİ

2025 Kurban Bayramı tatili, hem şehir dışı seyahat planlarını hem de dinlenme programlarını etkileyen önemli bir dönem olarak öne çıkıyor. Uzun bir tatil beklentisi içerisinde olan vatandaşlar, açıklandığı gibi resmi tatil süresine göre hazırlıklarını hızlandırıyor. Peki, bu yılki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

TATİLİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ

Resmi açıklamalara göre, 2025 Kurban Bayramı tatili 5 Haziran 2025 Perşembe günü arefe ile başlayacak. 6-9 Haziran tarihleri arasında bayramın dört günü tam tatil olacak. Böylece 2025 Kurban Bayramı tatili, hafta sonu ile birleştiğinde toplamda 5 gün sürecek. 2025 Kurban Bayramı tatili resmi takvime göre, 5 ila 9 gün arasında değişebiliyor.

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