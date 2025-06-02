2025 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ VE ÖNEMİ

2025 Kurban Bayramı’nın tarihi, hem şehir içi hem de şehirlerarası seyahat planları açısından büyük bir önem taşıyor. Vatandaşlar, bayram dönemi tatil süresinin ne kadar olacağını ve bayramın hangi gün başlayıp biteceğini öğrenmek istiyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman kutlanıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın başlangıcına denk gelen arefe günü ise 5 Haziran Perşembe olarak belirlenmiş durumda. Bu gün, kurban ibadeti için hazırlıkların yapıldığı bir gün olarak kabul ediliyor.

AÇIKLAMALAR VE DIĞER DİNLİK GÜNLERİ

2025 Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir: Arefe günü 5 Haziran 2025 Perşembe, Kurban Bayramı’nın birinci günü 6 Haziran 2025 Cuma, ikinci günü 7 Haziran 2025 Cumartesi, üçüncü günü 8 Haziran 2025 Pazar ve bayramın son günü ise 9 Haziran 2025 Pazartesi. Ayrıca, 2025 yılında Hicri Yılbaşı 26 Haziran 2025 Perşembe günü, Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü olarak kutlanacak.

ÜÇ AYLAR VE DİĞER MÜHİM TARİHLER

2025 yılı içinde önemli dini günler şöyle sıralanıyor: Üç Ayların başlangıcı 1 Ocak 2025 Çarşamba, Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe, Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar, Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe, Ramazan Ayı’nın başlangıcı 1 Mart 2025 Cumartesi, Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba olarak belirlenmiş durumda. Ramazan Bayramı’nın birinci günü ise 30 Mart 2025 Pazar. Bu tarihler, yıl boyunca takip edilmesi gereken önemli dini günler arasında yer alıyor.