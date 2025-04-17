2025 Kurban Bayramı 6 Haziran’da

DİNİ BAYRAMLARIN TARİHLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

2025 yılına adım atılmasıyla birlikte, dini bayramların tarihleri yine merak konusu oldu. Vatandaşlar, “2025 Kurban Bayramı ne zaman?” sorusunu sıkça araştırıyor. 2025 Kurban Bayramı, tatil planı yapacak ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler için oldukça önemli bir zaman dilimini oluşturuyor. Kurban Bayramı’nın tarihi ne, peki? 2025 Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? İşte detaylar…

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe günü olarak idrak edilecek. Bugün, yani 17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 2025 Kurban Bayramı’na tam olarak 50 gün kaldı. Geri sayımın başlaması ile birlikte Kurban Bayramı hazırlıkları hız kazanıyor.

ÖNEMLİ TARİHLERİN LİSTESİ

Üç Ayların başlangıcı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü olacak. Diğer önemli tarihler ise şu şekilde sıralanıyor: Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe, Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar, Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe, Ramazan başlangıcı 1 Mart 2025 Cumartesi, Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba, Ramazan Bayramı’nın 1. günü 30 Mart 2025 Pazar, 2. günü 31 Mart 2025 Pazartesi, 3. günü 1 Nisan 2025 Salı olarak belirlendi.

Arefe Günü (Arafat Günü) 5 Haziran 2025 Perşembe, Kurban Bayramı’nın 1. Günü 6 Haziran 2025 Cuma, 2. Günü 7 Haziran 2025 Cumartesi, 3. Günü 8 Haziran 2025 Pazar ve 4. Günü 9 Haziran 2025 Pazartesi olacak. Hicri yeni yıl 26 Haziran 2025 Perşembe’de başlayacak. Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi olarak belirlenmiş. Mevlit Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba, ve Üç Aylar’ın başlangıcı 21 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Regaip Kandili ise 25 Aralık 2025 Perşembe olarak duyuruldu.