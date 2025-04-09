2025 Kurban Bayramı 6 Haziran’da Başlayacak

KURBAN BAYRAMI’NIN ÖNEMİ VE TARİHLERİ

Kurban Bayramı, İslam dünyası için önemli dini günlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, 2025 yılına ait dini günler takviminde Kurban Bayramı’nın hangi tarihlere denk geldiği sıkça araştırılıyor. Tatil planı yapmayı düşünen vatandaşlar ve kurban hazırlığına başlayanlar, “2025 Kurban Bayramı ne zaman?” sorusunun cevabını merak ediyor. 2025 dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 yılında Kurban Bayramı’nın hangi gün başlayacağı, kaç gün süreceği ve tatil günleri şöyle belirlendi: 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma gününde başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi gününde sona erecek. Bayram süresi 4 gün olarak belirlenirken, arefe günü 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. İşte detaylı tarih bilgileri:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

TATİL SÜRESİ HAKKINDA

2025 yılında Kurban Bayramı’nın hafta sonu ile birleşmesi, tatil süresinin uzama ihtimalini gündeme getiriyor. Özellikle 10 Haziran Salı gününün de resmi tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatili 6 güne kadar çıkabiliyor. Bu, tatil planlayacak olanlar için önem taşıyan bir konu.